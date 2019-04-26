ЦИК подвела итоги второго тура выборов в заграничном округе

Сегодня на заседании члены Центризбиркома подписали протокол с итогами голосования во втором туре выборов главы государства в пределах заграничного избирательного округа.

Центральная избирательная комиссия подвела итоги повторного голосования на президентских выборах в пределах заграничного избирательного округа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании комиссия приняла протоколы последних участковых избиркомов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках.

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Также ЦИК объявила итоги повторного голосования в пределах заграничного избирательного округа, подписав соответствующий протокол.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

Сегодня, 26 апреля, ЦИК приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий и завершила прием от ОИК уточненных протоколов.