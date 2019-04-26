ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов

Сегодня на заседании Центризбирком принял на проработку протоколы с "мокрой" печатью от двух ОИК.

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании для дальнейшей обработки ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов №121 (Львовская область) и №185 (Херсонская).

Таким образом, по состоянию на 26 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах повторного голосования от всех окружных избирательных комиссий 199 территориальных избирательных округов.

В ЦИК ожидают только уточненных протоколов от окружных избиркомов.

В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.