Мы обеспечили честные и безопасные выборы - Аваков

Во время выборов Президента безопасность граждан и порядок на избирательных участках обеспечивали 133 тыс. правоохранителей.

МВД справилось с поставленными задачами - массовых нарушений общественного порядка не было, а зафиксированные незначительные нарушения не повлияли на результаты выборов.

Министр внутренних дел уверен, что личный состав МВД и в дальнейшем сможет обеспечить спокойствие и порядок в стране.

Во время выборов Президента безопасность граждан и порядок на избирательных участках обеспечивали 133 тыс. правоохранителей. Под круглосуточной охраной находилось 197 ОИК и почти 30 тыс. избирательных участков. НПУ осуществляла охрану и помощь иностранным наблюдателям.

Международные эксперты имели возможность ознакомиться с работой МВД, в частности Ситуационного центра Нацполиции, который в круглосуточном режиме занимается сбором, обработкой и соответствующим реагированием на информацию о нарушениях во время выборов.

Отдельным достижением этого выборного процесса стала публичная интерактивная система фиксации абсолютно всех нарушений «Выборы-2019». Благодаря которой каждый гражданин может отследить онлайн любой день выборного процесса и увидеть, что произошло, какая реакция правоохранителей последовала.

Для информирования граждан функционировал оперативный штаб МВД. Сводка о ситуации осуществлялась каждые 2 часа. Для оперативного реагирования на события в режиме нон-стоп работали горячие линии. При малейшем подозрении о нарушении закона граждане могли обратиться в call-центр.

Глава МВД сообщил, что в течение трех дней наблюдалось рекордное количество недостоверных сообщений о минировании крупных государственных объектов и атак на наши системы через сервис VPN с адресов, якобы зарегистрированных в США и Китае, а на самом деле - в РФ. Совместными силами МВД, СБУ, Госкомсвязи и ЦИК справились с этой ситуацией.

С начала избирательной кампании полиция получила 9,5 тыс. сообщений о нарушениях. Из них во втором туре Нацполицией зарегистрировано 1245 заявлений, что вдвое меньше, чем в первом туре.

Больше всего сообщений связанных с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеня и повреждения бланков для голосования. Также, поступали сообщения о подкупе избирателей. Зафиксированы попытки выноса бюллетеня. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

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Во втором туре волеизъявления открыто 17 уголовных производств, 12 из них - по ст. 158 УК Украины. (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей). Что касается членов комиссии участка, который не открылся в селе Лебединском Донецкой области, – открыто уголовное производство по ст. 157 УК. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

В этот же день полиция зафиксировала нарушение законодательства одним из кандидатов в президенты. По факту демонстрации избирательного бюллетеня оформлены материалы об административном нарушении.

Напомним, что в ходе избирательной кампании была пресечена незаконная схема: под видом материальной помощи - за счет средств государственного бюджета - органы местной власти осуществляли подкуп пенсионеров Киева, Киевской области. Подобный факт был выявлен в г. Василькове Киевской области. По предварительным итогам расследования - 19 апреля Васильковскому меру ГПУ сообщила о подозрении в правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357 УК Украины.

«Это один из примеров идеальной превенции правонарушений. Обо всех выявленных правонарушениях мы сообщаем обществу и реагируем на них должным образом. МВД не допустит нарушения буквы закона, ни при каких условиях. Безопасность граждан и порядок в стране – прежде всего», - сообщил Арсен Аваков.

В свою очередь, международные наблюдатели отметили, что выборы Президента Украины были хорошо организованы, а зафиксированные незначительные нарушения не могут повлиять на результаты выборов. Послы G7 в Украине высоко оценили работу ЦИК и правоохранительных структур по созданию правовых и безопасных условий, что позволило украинским гражданам в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса.