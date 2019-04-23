С победой за президентское кресло Зеленского поздравил израильский премьер

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль.

С победой на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского поздравили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Об этом говорится на официальном сайте Зе-команды.

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Отмечается, что в поздравлении Нетаньяху выразил надежду на продолжение позитивных отношений двух стран и пригласил Зеленского посетить Израиль.

Ранее Владимира Зеленского с победой на выборах уже поздравили премьер Венгрии, Японии, послы стран "Большой семерки" и многие другие мировые лидеры, а так же украинские политики.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 99,87% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 524 тыс. 027 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 516 тыс. 354 человека).