цей матеріал доступний українською

С победой за президентское кресло Зеленского поздравил израильский премьер

16:33, 23 апреля 2019
Выборы 2019
127 0
Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах / фото УНИАН

Об этом говорится на официальном сайте Зе-команды.

Читайте такжеГройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации

Отмечается, что в поздравлении Нетаньяху выразил надежду на продолжение позитивных отношений двух стран и пригласил Зеленского посетить Израиль.

Ранее Владимира Зеленского с победой на выборах уже поздравили премьер Венгрии, Японии, послы стран "Большой семерки" и многие другие мировые лидеры, а так же украинские политики.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 99,87% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 524 тыс. 027 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 516 тыс. 354 человека).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский#Беньямин Нетаньяху