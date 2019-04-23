Стало известно, как проголосовали военные в зоне ООС

Всего во втором туре приняли участие 35 тысяч военных.

На специальных избирательных участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где голосовали военнослужащие, Владимир Зеленский с минимальным отрывом одержал победу у действующего президента Петра Порошенко.

В ЦИК сообщают, что в голосовании приняли участие 35 тысяч военных.

По итогам второго тура выборов президента Украины 17,7 тыс. поддержали Зеленского, а 17,4 тыс. – Петра Порошенко. В процентном соотношении общий результат Зеленского 50,4%, а Порошенко — 49,6%.

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На передовой в Донецкой области Зеленский лидирует на участках в Бахмуте, Славянске, Дружковке, Покровске, Мариуполе и Волновахе. Ему высказали поддержку 134 тысячи военнослужащих. Порошенко поддержали 13,1 тыс. военных, он победил на спецучастках в Ясиноватском районе, Краматорске, Торецке и Марьинке.

В Луганске военнослужащие чаще голосовали за Порошенко, однако разница с оппонентов всего в 16 голосов: 4324 голоса против 4308. Действующий глава государства победил в Станице Луганской, Рубежном, Лисичанске и Счастье, а за Зеленского отдали свои голоса большинство солдат в Сватово и Северодонецке.

Напомним, в первом туре выборов президента военнослужащие также с минимальным преимуществом проголосовали за Зеленского.