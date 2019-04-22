ЦИК обработала более 97% электронных протоколов

У Зеленского 73,15%, у Порошенко 24,52% голосов избирателей.

Центральная избирательная комиссия обработала 97,04% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей (13 миллионов 135 тысяч 324), за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,52% (4 миллиона 403 тысячи 454).

В настоящее время подсчитано 17 миллионов 538 тысяч 778 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.