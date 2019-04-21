Зеленский - странам постсоветского пространства: посмотрите на нас - все возможно

Об этом он сказал во время брифинга после обнародования результатов экзит-пола на "1+1", которые указывают на его победу в выборах.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, обращаясь к странам постсоветского пространства, призвал посмотреть на Украину - "все возможно".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после обнародования результатов экзит-пола на "1+1", которые указывают на его победу на выборах.

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"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины. Всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - все возможно", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", за Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 27,3%.