Известный олигарх повторил "подвиг" Ляшко во время голосования (фото)

"Я живу в демократическом государстве", - подписал фотографию миллионер.

Олигарх, один из богатейших людей Украины по версии журнала "Фокус" Павел Фукс нарушил тайну голосования на выборах президента и сфотографировал свой бюллетень.

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Бизнесмен разместил в Telegram-канале фото с бюллетенем. За демонстрацию бюллетеня предусмотрен штраф.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии в Раде и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, придя на избирательный участок в первом туре выборов, проголосовал за себя и "засветил" бюллетень перед камерами.

21 апреля, во втором туре выборов, кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. Шоумен пытался исправиться. Сначала продемонстрировал бюллетень, а потом спросил, можно ли это делать. Когда ему сказали о нарушении, он ответил журналистам: "Я вам его не показывал".

Полиция вручила кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому административный протокол за демонстрацию на участке для голосования заполненного бюллетеня.