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Ляшко не пойдет голосовать во втором туре выборов президента: "я в храм, сегодня праздник" (видео)

12:13, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Олег Ляшко решил отдохнуть от выборов / фото УНИАН

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Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос активистов движения «Чесно».

«Нет, я в храм. Сегодня большой праздник… Давайте не о выборах, пожалуйста. Дайте отдохнуть хоть минуту», – сказал политик.

Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.

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Теги: #Олег Ляшко#выборы