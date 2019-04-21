Ляшко не пойдет голосовать во втором туре выборов президента: "я в храм, сегодня праздник" (видео)
12:13, 21 апреля 2019Выборы 2019
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Политик предпочел пойти в церковь, а не на избирательный участок.
Олег Ляшко решил отдохнуть от выборов / фото УНИАН
Выбывший из первого тура выборов кандидат в президенты Украины Олег Ляшко не планирует голосовать во втором туре.
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Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос активистов движения «Чесно».
«Нет, я в храм. Сегодня большой праздник… Давайте не о выборах, пожалуйста. Дайте отдохнуть хоть минуту», – сказал политик.
Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.
Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.
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