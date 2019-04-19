Зеленский на дебатах: я сам голосовал за Порошенко, но я ошибся

По словам Зеленского, он человек, который пришел сломать систему.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что считает свое лидерство в избирательной гонке результатом ошибок президента Петра Порошенко.

"Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить себе, что его "жить по новому" будет означать "выживать". Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик, я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему", - заявил кандидат в президенты.

Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на сайте УНИАН.