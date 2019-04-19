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Зеленский на дебатах: я сам голосовал за Порошенко, но я ошибся

19:19, 19 апреля 2019
Выборы 2019
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Зеленский и Порошенко на "Олимпийском" / скриншот

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что считает свое лидерство в избирательной гонке результатом ошибок президента Петра Порошенко.

"Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить себе, что его "жить по новому" будет означать "выживать". Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик, я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему", - заявил кандидат в президенты.

Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на сайте УНИАН.

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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко
Теги: #Порошенко#дебаты#выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский