Зеленский на дебатах: я сам голосовал за Порошенко, но я ошибся
19:19, 19 апреля 2019Выборы 2019
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По словам Зеленского, он человек, который пришел сломать систему.
Зеленский и Порошенко на "Олимпийском" / скриншот
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что считает свое лидерство в избирательной гонке результатом ошибок президента Петра Порошенко.
"Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить себе, что его "жить по новому" будет означать "выживать". Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик, я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему", - заявил кандидат в президенты.
Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на сайте УНИАН.
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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко