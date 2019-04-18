Зеленский выступает за сохранение квот на украинский язык, но допускает их изменение (видео)

Зеленский обещает не отменять квоты на украинский язык.

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский намерен сохранить закон о языковых квотах на телевидении, но допускает их изменение.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

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"Смотрите, я очень хорошо понимаю этот закон. Поэтому у меня есть вопросы к закону, о котором мы говорили. Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование…", - сказал он.

Зеленский сообщил, что те люди, которые принимали этот закон, не совсем телевизионные специалисты.

Кандидат добавил, что намерен использовать социальные сети для коммуникации с населением.

"Мне сказали, что к нам не придет на выборы молодежь, и я проиграю. Я про первый тур, я не говорю про результаты всех выборов. Мне сказали, что мы не найдем контакт, потому что фейсбук и соцсети влияют на шесть процентов общества. Мне сказали, что те люди, которые находятся в соцсетях, более ленивы с точки зрения каких-то изменений, не верят в изменения. Что те же политики так и останутся, и что главная аудитория – телевизионная. Нам много всего сказали. Дальше, что мы сделали? Мы в это не поверили. Мы нашли формат коммуникации с людьми, и от шести-восьми процентов до большого телека. Мы же практически с телевизором не взаимодействовали, ну, очень мало. А знаете почему? Я вам отвечу. Я могу ходить каждый день, меня зовут на какие-то политические программы. Каждый божий день. Не сейчас, это началось очень давно", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году радиостанции были оштрафованы на 1,7 млн гривень за невыполнение языковых квот. На сегодня на радио и ТВ действуют квоты на украиноязычный продукт в объеме 75%.

Ранее также сообщалось, что в так называемом "языковом законе" будет предусмотрен постепенное введение языковых квот для печатных СМИ, которые должны будут перейти с русского на украинский язык.