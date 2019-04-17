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У Зеленского назвали стоимость проведения дебатов на "Олимпийском"

10:53, 17 апреля 2019
Выборы 2019
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От каждого кандидата понадобится по 3-4 млн грн / ФФУ

Об этом спикер избирательного штаба кандидата у президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

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"В первую очередь, этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому было неправильно нагружать государственный бюджет еще затратами на это мироприятие. Петр Алексеевич (Порошенко) - не бедный человек и Владимир Александрович (Зеленский) - достаточно обеспеченная личность, поэтому в рамках избирательной кампании затраты на проведение дебатов, и это было поддержано, будут возложены на избирательные фонды кандидатов пополам", - сказал Разумков.

При этом, по его словам, проведение дебатов обойдется в сумме всего от 6 до 8 млн грн, от каждого кандидата - по 3-4 млн грн.

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Теги: #выборы#Владимир Зеленский