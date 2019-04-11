У Порошенко заявили, что Зеленский отказался от дебатов 14 апреля

В отношении официальных дебатов 19 апреля конкретного ответа об участии Зеленского от его команды у Порошенко еще не получили.

Председатель фракции БПП в парламенте Артур Герасимов заявил, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского не подтвердила его участие в предложенных Порошенко дебатах 14 апреля.

Об этом он сообщил в кулуарах парламента 11 апреля.

"Петр Порошенко примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14. К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов, или не хочет участвовать в дебатах", - заявил Герасимов.

Читайте также"С дна постучали": у Зеленского отреагировали на ролик, где его сбивает фура

Он также отметил, что в отношении официальных дебатов 19 апреля конкретного ответа об участии Зеленского от его команды они еще не получили.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Президент заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.

10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадать время, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.