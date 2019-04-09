В Общественном рассказали, что покажут в эфире 19 апреля, если кандидаты в президенты не придут на дебаты

Также будет бегущая строка со словами: «Извините, кандидат «такой-то» не явился на дебаты».

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что если кандидаты в президенты не явятся на официальные дебаты в студию «Общественного» 19 апреля в 20.00, то в эфире будет продемонстрирован нейтральный сюжет, например «маленький зверек».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяной Слипачук о дебатах между кандидатами в президенты перед вторым туром выборов.

«Что будет происходить на волнах «UA: Первого»? Мы подготовим все, вся работа будет сделана, она уже есть в смете, с этим уже ничего не сделаешь, и отменить это тоже нельзя. В это время будет готова студия, модератор», - отметил Аласания.

"На экране, если ни один из кандидатов не явится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в это время будет бегущая строка со словами:« Извините, кандидат «такой-то» не явился на дебаты», - пояснил Аласания.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админработе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заверил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов, и ждет официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.

Председатель парламентской фракции «БПП» Артур Герасимов сообщил, что Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе 19 апреля, как предлагал Зеленский.