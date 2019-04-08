Протоиерей киевского Владимирского собора напугал избирателей Зеленского адскими муками

Скриншот соответствующего комментария священника в Facebook опубликовал журналист Александр Дубинский.

Протоиерей киевского Свято-Владимирского кафедрального собора Петр Зинич заявил, что все, кто проголосует за Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, «будут гореть в Аду».

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Скриншот соответствующего комментария Зинича в Facebook опубликовал журналист Александр Дубинский.

«Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будут гореть в Пекле. Аминь и Богу слава!», – написал Зинич в комментарии к публикации пользователя Юрия Дорошенко.

«Бог все простит. А мы зафиксируем. И посмотрим как эти парни будут переобуваться уже через 2 недели», - прокомментировал ситуацию Дубинский.

В настоящий момент комментарий Зинича к публикации Дорошенко отсутствует.

Ранее психологи объяснили волну хейтерства в соцсетях из-за результатов первого тура выборов президента.

Так, после первого тура пользователи начали резко высказываются в отношении тех, кто поддерживает "не того" кандидата.

Оппонентов часто называют "идиотами", "быдлом", "шлаком" и "скотом". Лидеры мнений более сдержанны, но и они позволяют себе несвойственные обычно оценки. За эмоциями пользователи Интернета часто не подбирают слова и переходят к угрозам.

Психологи считают, что это банальный стресс.