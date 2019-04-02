Психологи объяснили волну хейтерства в соцсетях из-за результатов выборов (видео)

Психологи считают, что пользователи соцсетей выбрались из своих коконов и реальность им не понравилась.

Вторые сутки не угасают страсти в соцсетях, где недовольные результатами первого тура юзеры резко высказываются в отношении тех, кто поддерживает "не того" кандидата.

За эмоциями пользователи Интернета часто не подбирают слова и переходят к угрозам, говорится в сюжете ТСН.

Оппонентов часто называют "идиотами", "быдлом", "шлаком" и "скотом". Лидеры мнений более сдержанны, но и они позволяют себе несвойственные обычно оценки.

Политолог и телеведущий Тарас Березовец утром в понедельник решил, что половина жителей Украины - не граждане. "Есть часть людей, которые являются гражданами, которые осознают ответственность за свой выбор. А есть люди, которые являются населением. Вот "желтые жилеты" во Франции является типичным населением. Это так называемые "желудочники", которые думают своим желудком", - пояснил он.

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Критической точкой становится заметка журналиста-переселенца из России Айдера Муждабаева - он пишет о предателях, готовности расстреливать и о потере 6-8 областей. Этот пост удалил Facebook, но и сам автор уже признает, что переступил черту. "Хочу попросить прощения за этот пост. Конечно, я не имел в виду никаких массовых расстрелов, гражданской войны, раскола - это как раз то, чего я боюсь. И хотел показать как раз опасности такого развития страны. Но это меня никоим образом не оправдывает", - подчеркнул он.

Ближе к обеду активизируются участники, которые считают недопустимым обзывать людей, потому что те имеют право на собственный выбор, даже если он очень не нравится другим. "Надо очень спокойно и взвешенно, с уважением всем отнестись к выбору страны, четко осознать Петру Алексеевичу и всей его команде, что господину Зеленскому надо подниматься до уровня президента, а не президенту и его команде опускаться до уровня шоумена", - считает кандидат юридических наук и экс-заместитель председателя ЦИК Марина Ставнийчук.

Журналист Юрий Бутусов в своей статье приводит результаты выборов на спецучастках, где голосовали военные на передовой, а в комментариях разворачивается дискуссия о том, чем являются высокие показатели Зеленского – проявлением демократии и отсутствия давления на военных или плохой работой командиров с личным составом. "Тезис, который раскручивался пропагандой президента, что вся армия за Порошенко, оказалась ложным. В армии тоже есть разные мнения и разное видение. И такая агрессивность мобилизовала как и сторонников Порошенко, так и противников", - считает Бутусов.

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Разделение на "правильных" и "неправильных" украинцев и в конечном итоге раскол страны - угроза, которая напугала пользователей соцсетей. И психологи увидели в этом сугубо психологические симптомы.

"Люди, которые общаются на Facebook, считают себя участниками какого-то элитного клуба, где все должны думать так же, как они. И здесь самая большая проблема - всех, кто думает не так, они банят, тем самым лишая себя возможности плюрализма мнений", - обращает внимание психолог Екатерина Гольцберг. Ничего страшного, по ее мнению, не произошло - просто пользователи соцсетей выбрались из своих коконов и реальность им не понравилась.

Психологи считают, что это банальный стресс: "Любая травма переживает несколько стадий. Первая – это отрицание, вторая – гнев, третья – торг, четвертая – депрессия пятая – принятие. Вот до принятия нужно дойти. Начнут удалять посты, говорить "я другое имел ввиду".