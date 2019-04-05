Тимошенко отказалась от роли арбитра на дебатах между Зеленским и Порошенко

В команде Зеленского рассказали, кого видят на месте модератора дебатов между кандидатами в президенты.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.

Об этом заявил советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире радио "Новое время".

"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но случилось так, как случилось", - подчеркнул он.

По словам Разумкова, место модератора будет предложено "любому другому".

"Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - пояснил он.

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Напомним, 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Вечером стали известны результаты экзит-полов - в соответствии с ними, больше всего голосов набрали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила на теледебаты кандидатов в президенты. Сначала команда Зеленского отказалась от предложения. Украинцы начали распространять в соцсетях хэштег #хочубачитидебати.

Вечером 3 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Петр Порошенко заявил, что готов дебатировать на стадионе со своим соперником во втором туре выборов президента. Недавно Зеленский опубликовал очередное видеообращение, в котором пригласил Юлию Тимошенко стать арбитром встречи кандидатов.