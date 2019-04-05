"Будут персональные нападки": дипломат дал прогноз на дебаты между Зеленским и Порошенко

Украинский дипломат Богдан Яременко признался, что не ожидает многого от дебатов, так как к Порошенко у него нет доверия, а у Зеленского - нет опыта в политике.

Украинский дипломат и глава правления "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко прокомментировал дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые должны состояться на НСК «Олимпийский» в Киеве.

В комментарии Главреду дипломат отметил, что главная задача Порошенко и Зеленского - мобилизовать как можно больше избирателей, и в то же время, им важно не растерять сторонников.

"Многие стали терять интерес к этому процессу в обеих командах. Но жанр шоу, который выбрал Зеленский, является более мобилизующим для его электората. Это характерно для Зеленского, от него этого ожидают, это ярко. А для Порошенко это не характерно, и он выглядит менее уверенным, что играет на его оппонента", - отметил эксперт.

Яременко признался, что не ожидает многого от дебатов, так как к Порошенко нет доверия, а Зеленский, по его мнению, не сможет поразить ничем, так как у него нет опыта в политике. Также дипломат разнес программу Порошенко из-за ее чересчур «декларативного характера».

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Яременко признался, что ничто его "не переубедит, что у Порошенко есть план возвращения Крыма. У него было пять лет, но он ничего не показал".

По мнению Яременко, во время дебатов кандидаты будут готовиться и к сильным персональным нападкам, так как они это делали на протяжении всей избирательной кампании:

«И тут абсолютно непонятно, кто как себя поведет – все накручены и устали. По моему мнению, шоу может быть и интересным. Но в то же время и неприятным для созерцания», - считает дипломат.

Яременко верит, что в этих дебатах сможет победить украинская демократия.

"Потому что мы впервые видим политиков настолько близко, в бытовых ситуациях, открытыми для критики и где-то беззащитными. Это демократия. Люди видят и все делают свои выводы", - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. В штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал на анализы кровь в частной лаборатории «Евролаб», Порошенко сдал кровь, мочу и волосы в медицинском центре НСК «Олимпийский».