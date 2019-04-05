Порошенко сдал кровь, мочу и волосы - окончательных результатов анализов надо ждать две недели

По словам главврача Киевской городской наркобольницы «Социотерапия», исследование приводилось четырьмя медицинскими учреждениями столицы - двумя частной формы собственности и двумя коммунальной.

Кандидат в президента Украины и действующий глава государства Петр Порошенко сдал кровь, мочу и волосы на содержание алкоголя и наркотиков, основательное обследование образцов с помощью газового хроматографа будет проведено в течение двух часов, а обследование волос вместе с волосяным фолликулом может длиться до двух недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый журналистам после сдачи анализов кандидатом в президенты и действующим главой государства на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в медицинском центре НСК «Олимпийский».

«Наркологический осмотр сегодня состоял из двух важных составляющих, в первую очередь - это сам, непосредственно, врачебный осмотр, а также были отобраны биологические среды организма для проведения лабораторного и психологического исследования», - заявил он, добавив, что в данном случае были отобраны кровь, моча и волосы вместе с волосяным фолликулом

По словам Ярого, исследования приводилось четырьмя медицинскими учреждениями Киева - двумя учреждениями частной формы собственности и двумя коммунальной формы собственности.

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«В течение ближайших двух часов у нас будет возможность провести более детальное обследование с помощью газового хроматографа, ровно через два часа после сдачи этого анализа у нас будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови», - добавил врач.

«Более длительный срок занимает процедура обследования волос вместе с волосяным фолликулом. По предварительной информации, эта процедура может длиться даже до двух недель. Мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру максимально сократить», - резюмировал Ярый.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

В свою очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».