У Зеленского рассказали, когда он представит план действий на первые 100 дней в случае победы

Руслан Рябошапка не назвал дату, когда будет обнародована команда и план действий, но отметил, что "однозначно это будет до второго тура".

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представит свою команду и план действий на первые 100 дней в случае избрания главой украинского государства.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка, передает ТСН.

"Если у людей есть потребность – а эта потребность, конечно, есть – узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто есть те люди, которые будут претворять этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет и она будет еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней", – рассказал он.

Рябошапка не назвал дату, когда это будет обнародовано, но отметил, что "однозначно это будет до второго тура".

"Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет сам Владимир Зеленский. Единственный мой месседж – это будет сделано заблаговременно, до голосования", – сказал советник кандидата.

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Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, на странице "ЗеКоманды" разместили видеоролик Зеленского, в котором он предлагает лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть арбитром на его дебатах с Порошенко.