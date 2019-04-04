На Киевщине накрыли "черный штаб" Порошенко, где избирателям раздавали по тысяче гривень

По данным активиста, кроме денег в кабинете было большое количество оригиналов протоколов с мокрыми печатями.

В Вышгороде Киевской области накрыли «черный штаб» действующего президента Украины Петра Порошенко, на котором избирателям раздавали по тысяче гривень.

Об этом в видеотрансляции рассказал местный общественный активист Владислав Дулапчий.

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«Находимся мы в Вышгороде, на улице Мазепы,8, в здании Приватбанка, где находится штаб Порошенко. Увидели, что из одного из кабинетов выходят пенсионеры с паспортами, в которые вложены купюры по 500 гривень. Мы зашли в этот кабинет, увидели даму, которая выдавала эти деньги», - рассказал он.

По данным активиста, кроме денег в кабинете было большое количество оригиналов протоколов с мокрыми печатями.

«Вызвали правоохранительные органы. На месте присутствуют представители ОБСЕ», - отметил он.

Напомним, "сетка" - это технология, по которой покупаются голоса избирателей. Суть технологии - выдать деньги не всем желающим продать голос, а лишь тем, кто потенциально готов проголосовать за нужного кандидата или же склоняется к этому.

Все искусство "сетки" в том и состоит, чтобы настроить этот "таргетинг" - уловить в свои сети именно этих людей. Для этого тысячи проплаченых "волонтеров" проводят соцопросы по украинским городам и селам, где с помощью наводящих вопросов отбирают нужную аудиторию.

Цель такого опроса - сбор персональных данных людей. Тех, кто дал "правильный ответ", начинают потом обрабатывать сотрудники колл-центров, цель которых - привести людей на выборы. И если потенциальный избиратель колеблется - идти на участок или нет - ему предлагают материальное поощрение.

Ранее СМИ сообщали, что связанные с окружением Порошенко общественные организации строят "сетки" для подкупа избирателей.