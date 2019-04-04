"Проевропейский на 100%": у Зеленского ответили, каким будет его внешнеполитический курс

Советница кандидата в президенты подчеркнула, что Зеленский не является "пророссийским кандидатом".

Внешнеполитический курс Владимира Зеленского в случае его победы на выборах будет "стопроцентно проевропейским".

Об этом в эфире «Громадського» заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова.

Она рассказала, что команда кандидата встречалась с диппредставителями многих европейских государств.

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"Мы смогли донести и заверить их в той мысли, что курс на ЕС и НАТО – это зацементированный курс", - сказала Венедиктова.

"Курс Владимира Зеленского будет стопроцентно проевропейским. Соглашение об ассоциации будет выполняться", - добавила она.

По словам Венедиктовой, Зеленский "остается на этом курсе, который проложил Петр Порошенко, продолжит прокладывать", "от этого Владимир Александрович не отойдет".

Она отдельно подчеркнула, что Зеленский не является "пророссийским кандидатом".

"Он ни в коем случае не пророссийский кандидат, и это основный месседж штаба", - сказала Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире. На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В свою очередь Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.