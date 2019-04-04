В НОТУ заявили о начале переговоров с кандидатами в президенты по организации их дебатов

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания также сообщил, что ЦИК должна согласовать проведение дебатов и оплатить их из госбюджета.

Председатель правления ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Зураб Аласания заявил, что НОТУ начинает переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Может Общественное провести дебаты? - даже вопрос такой не стоит: конечно, может», - написал Аласания.

По его словам, согласие обоих кандидатов есть, «теперь остается ЦИК, которая все это должна согласовать и согласно закону - оплатить из государственного бюджета».

«Поэтому начинаем переговоры со всеми сторонами», - резюмировал председатель правления НОТУ.

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Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента, в первом туре за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире. На ответ Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В свою очередь, Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский".