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Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах президента Украины

02:46, 02 апреля 2019
Выборы 2019
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Ранее ОБСЕ признала выборы президента Украины конкурентными и свободными / фото УНИАН

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на странице в Twitter.

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"Послы стран G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и отмечают, что  первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года имел конкурентный характер и проводился в мирной и безопасной атмосфере. Получив в целом позитивную оценку, день голосования открывает путь ко второму туру", - говорится в сообщении.

Также, страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.

"Основываясь на замечаниях ОБСЕ/БДИПЧ, послы стран Большой Семерки призывают кандидатов и их команды добросовестно придерживаться соответствующих норм закона при подготовке и проведении второго тура президентских выборов", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ признала выборы президента Украины конкурентными и свободными. В ОБСЕ отметили большой выбор кандидатов и высокую явку избирателей.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #страны G7#выборы президента Украины 2019#послы G7