Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах президента Украины
Послы стран G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов в Украине, назвав их конкурентными и мирными.
Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на странице в Twitter.
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"Послы стран G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года имел конкурентный характер и проводился в мирной и безопасной атмосфере. Получив в целом позитивную оценку, день голосования открывает путь ко второму туру", - говорится в сообщении.
Также, страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.
"Основываясь на замечаниях ОБСЕ/БДИПЧ, послы стран Большой Семерки призывают кандидатов и их команды добросовестно придерживаться соответствующих норм закона при подготовке и проведении второго тура президентских выборов", - сказано в заявлении.
G7 Ambassadors' statement pic.twitter.com/yMGyqDWtX6— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 1, 2019
Как сообщал УНИАН, ОБСЕ признала выборы президента Украины конкурентными и свободными. В ОБСЕ отметили большой выбор кандидатов и высокую явку избирателей.