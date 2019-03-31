Порошенко отреагировал на результаты экзит-полов

Действующий президент поблагодарил всех, кто отдал свой голос на выборах, независимо от выбора кандидата.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на завершение голосования в первом туре выборов.

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По его словам, такой острой конкуренции, как во время этой кампании 2019 года, ни на одних президентских выборах в нашей стране еще не было. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Свободные и демократические выборы – тест на нашу европейскость, наше соответствие европейской политической культуре, цивилизационным стандартам Европейского Союза. И я убежден в том, что этот экзамен Украина сегодня сдала успешно. И подтвердит это 21 апреля", - говорится в его сообщении.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.