Во Львовской области полиция на избирательных участках фотографирует удостоверения наблюдателей - ОПОРА

Нарушения зафиксированы в двух районах области.

В двух районах Львовской области зафиксированы случаи, когда работники полиции в помещении избирательных участков фотографировали удостоверения наблюдателей.

Читайте такжеВыборы президента Украины: онлайн трансляция (обновляется)

Об этом сообщили в ГС «ОПОРА Львов». «Сотрудники полиции фотографировали удостоверения наблюдателей «ОПОРЫ» на некоторых УИК области», - сообщили в ГС «ОПОРА Львов».

В то же время, как сообщает Львовская областная организация ВО «Свобода» на своей странице в Facebook, работник полиции фотографировал удостоверения наблюдателей на участке №460017 в селе Гаи Бродовского района.

«Работник полиции требовал у наблюдателей удостоверения, чтобы их сфотографировать. После вмешательства члена комиссии полицейский прекратил фотографирование удостоверений», - отмечается в сообщении.

Аналогичный случай, по информации ВО «Свобода», зафиксирован на участке №460041 в селе Яснище Бродовского района, где работник полиции фотографировал удостоверения наблюдателей.

«По состоянию на 10.15, полицейский фотографирует удостоверения наблюдателей на участке №461027 в селе Руденко Радеховского района. Составляют акт о нарушении», - сообщает Львовский областной центр ВО «Свобода».