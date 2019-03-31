В Измаиле Одесской области двум избиркомам выдали печати других комиссий, бюллетени будут признаны недействительными – ОПОРА

Окружная комиссия будет обращаться в ЦИК за разъяснениями.

В городе Измаиле Одесской области двум участковым избирательным комиссиям выдали печати других комиссий, бюллетени будут признаны недействительными, сообщили УНИАН в Гражданской сети ОПОРА.

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В частности, на участках № 511 002 и 511 003 голосование не началось (Измаил, 143 округ). Причина - отсутствие у избирательных комиссий их печатей, которые они должны проставить на бюллетенях.

«Оказалось, что им выдали печати других комиссий, и в ближайшее время должна прийти печать на комиссию №511 003, а ориентировочно в 11:00 окружная избирательная комиссия должна провести заседание, чтобы обратиться в ЦИК для выдачи печати комиссии №511 002», - сообщили в сети.

ОПОРА также заявляет, что на обоих избирательных участках в Измаиле - № 511 002 и 511 003 - бюллетени будут признаны недействительными, так как ранее члены комиссии, не заметив, что у них неправильные печати, проштамповали их печатями других участковых комиссий. На участке №511 003 это заметили вчера, и печать комиссия получит сегодня, что же касается комиссии №511 002, то ситуация остается неясной. Окружная комиссия будет обращаться в ЦИК за разъяснениями.

Всего на территории Одесской области расположено 11 избирательных округов, из которых 4 – в Одессе. В их состав входит 1441 избирательный участок, 503 из которых - в пограничной зоне.

Проголосовать в Одесской области смогут 1,768 млн избирателей на 1465 избирательных участках.