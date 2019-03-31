На Житомирщине избиратели голосовали без паспортов и до официального открытия участка - ОПОРА

Первые нарушения во время голосования фиксируют наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

В Житомирской области на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8:00 утра; также наблюдатели ОПОРЫ фиксируют голосование избирателей без паспортов на участке в Черняховском районе.

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Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА. «В городе Коростень (ИО №64) на УИК №181280 по ул. Киевская, 4, комиссия разрешила 8 избирателям проголосовать до 8:00. За это проголосовали члены комиссии на утреннем заседании. Аргументация - избиратели спешили на электричку. Наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание членам комиссии, однако, его не учли», - рассказал УНИАН наблюдатель ОПОРЫ Константин Тарасенко.

Также, по данным ОПОРЫ, в Черняховском районе отдельные люди голосуют без паспортов.

«В с. Зороков Черняховский р-н (ИО № 66, г. Малин) на участке №181143 зафиксированы отдельные голосования избирателей без паспортов», - отметили в ОПОРЕ.

Напомним, согласно ч. 1 ст. 75 закона «О выборах Президента Украины»: «Голосование проводится в день выборов и в день повторного голосования с 8 до 20 часов. На избирательных участках голосование проводится по местному времени страны, где образованы эти участки».

В этом году в Житомирской области в выборах президента Украины смогут принять участие 962 381 избиратель. Такие данные предоставляет Центральная избирательная комиссия. Кроме того, 7106 жителей Житомирщины временно изменили место голосования, из которых 3857 - в пределах области.

31 марта на территории области действует 1452 избирательных участка.