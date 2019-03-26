"От двухсот до тысячи гривень": журналисты узнали, готовы ли украинцы продать свой голос на выборах (видео)

Предложения по продаже голоса публикуют прямо в соцсетях. Однако политологи предостерегают, что чаще всего можно нарваться на лохотрон.

Уже в это воскресенье состоится первый тур выборов президента Украины.

Чтобы узнать настроения украинцев и их желание заработать на выборах, журналисты программы "Гроши" провели социальный эксперимент и выяснили, готовы ли украинцы продать свой голос.

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На камеру украинцы продавать свой голос наотрез отказываются, но в действительности все обстоит иначе, утверждают эксперты.

"В селе голос может стоить до 200 грн. Это максимум, - утверждает политический эксперт Михаил Чаплыга. - Если это не село, а пгт или маленький город, голос может стоить 500 грн. В Киеве голос может стоить больше тысячи грн".

Предложения по продаже голоса публикуют прямо в соцсетях. Однако политологи предостерегают, что чаще всего можно нарваться на лохотрон.

Все подробности - смотрите в сюжете "Грошей".

Как сообщал УНИАН, первый тур президентских выборов в Украине состоится 31 марта. Регистрация международных наблюдателей на выборы президента Украины завершена.