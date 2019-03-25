В Раду проходят шесть партий, лидер - политсила Зеленского - новый опрос

Лидером рейтинга является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,8% респондентов.

По состоянию на первую половину марта у шести политических сил были шансы попасть в парламент в случае проведения выборов в этот период.

Об этом говорится в результатах совместного опроса Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и социологической группы «Рейтинг», проведенного 5-14 марта.

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Как сообщает Социологическая группа «Рейтинг», лидером рейтинга является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,8% опрошенных, которые уже определились и намерены голосовать. ВО «Батькивщина» поддерживают 17,6%, «БПП «Солидарность»- 14,7%, партию «Гражданская позиция» - 9,3%, партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 9,2%, Радикальную партия - 5,3%. Рейтинг «Оппозиционного блока» составляет 4,4%, ВО «Свобода» - 3,1%, «Объединения «Самопомич» - 2,5%.

Тех, кто еще не определился с выбором политической силы - почти 30%.

Самый высокий уровень поддержки партии «Слуга народа» зафиксирован на юге и востоке страны, «Батькивщины» - в центре, «БПП» - на Галичине, «Оппозиционный платформы» и «Оппозиционного блока» - в юго-восточных областях и на Донбассе.

Опрошено 15 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.