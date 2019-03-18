Журналисты рассказали, как голосовать украинцам за рубежом (видео)

Гражданам Украины необходимо стать на консульский учет.

Чтобы гражданин Украины, который живет за границей, смог зарегистрироваться для голосования на президентских выборах, необходимо стать на консульский учет. И чем быстрее он это сделает, тем лучше.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Для того, чтобы стать на временный консульский учет мне понадобится паспорт, копия первой страницы и страницы с визой, фотография, заполненная учетная карточка и заявление, а также доказательство того, что я действительно живу в США в той квартире, в которой я живу», - рассказала корреспондент ТСН из Вашингтона.

Доказательством проживания может стать любой документ с адресом. Например, соглашение об аренде квартиры или коммунальный счет.

На все американские штаты всего четыре украинских консульства - в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.

«Крайний срок - 20 марта, когда мы сможем включить украинцев в списки избирателей», - пояснил руководитель консульского отдела посольства Украины в США Юрий Токарь.

По его данным, перед президентскими выборами на учет в США стали уже шесть тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, представители украинской диаспоры за рубежом выступают за внедрение в Украине системы электронной регистрации для участия в выборах и системы электронного голосования в день выборов.