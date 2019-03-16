Известный украинский поэт во время своего "творческого вечера" занимался предвыборной агитацией - ОПОРА

Правоохранителей призвали проверить источники финансирования творческого вечера поэта Дмитрия Павлычко в Богуславе, на котором происходила предвыборная агитация.

Во время "творческого вечера" поэта Дмитрия Павлычко, который состоялся 14 марта в Богуславе, осуществлялась предвыборная агитация в пользу одного из кандидатов в Президенты - Петра Порошенко.

Как сообщает пресс-служба гражданской сети "ОПОРА", во время концерта присутствовали зрители преимущественно из бюджетных учреждений.

Мероприятие проходило в районном доме культуры, участие в нем приняли также представители госучреждений Богуслава и района. Начинал мероприятие директор районного дома культуры Алексей Михайлов, а завершал - руководитель аппарата Богуславской районной госадминистрации Александр Новосвитний.

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"Творческий вечер" начался с представления самого поэта и частично его творчества, однако уже через короткий промежуток времени Дмитрий Павлычко начал вспоминать кандидата в президенты Петра Порошенко. К примеру, был его доверенным лицом", - сообщает "ОПОРА".

Во время своего выступления поэт рассказывал также биографию Порошенко и акцентировал внимание на том, что другие кандидаты его "дискредитируют".

Он также открыто призвал голосовать за Порошенко, отмечает "ОПОРА". Также отмечается, что завершил поэт свое выступление оскорблениями в адрес ближайших конкурентов Порошенко на выборах.

Директор районного дома культуры Алексей Михайлов отказался комментировать, кто организатор мероприятия, по чьей инициативе его организовывали и кого приглашали.

В связи с этим "ОПОРА" призывает правоохранительные органы проверить источники финансирования творческого вечера поэта Дмитрия Павлычко в Богуславе.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве внутренних дел советуют избирательному штабу кандидата у президента Петра Порошенко не искать "лазейки" в законодательстве. В МВД напомнили, что любая оплачиваемая агитация будет расцениваться как подкуп избирателей со всеми юридическими последствиями.