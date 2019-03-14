Власть грабит украинцев на строительстве и обслуживании дорог – Александр Шевченко

Действующая власть будет грабить украинских налогоплательщиков на строительстве и обслуживании дорог, пока ее не заменят.

Об этом в комментарии журналистам заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Власть полностью утратила ощущение реальности и ответственность. Она грабит наших налогоплательщиков не только на строительстве, но и на обслуживании дорог. «Укравтодор» по-прежнему остается сплошной коррумпированной «дырой», – отметил он.

Александр Шевченко обратил внимание на то, что за последние три года стоимость строительства или обслуживания дорог существенно возросла, несмотря на незначительные колебания курса валют и цен на материалы.

«В 2016 году стоимость строительства дороги составляла примерно 6 млн грн за 1 км. С тех пор курс валюты и стоимость материалов почти не изменились, но теперь цена порой достигает 21 млн грн за 1 км. Если говорить об обслуживании, то в 2016-м 1 км дороги стоил около 25 тыс. грн. Сейчас с одной из провластных фирм подписан договор об обслуживании дорог в Киевской области по цене 830 тыс. грн за 1 км», – подчеркнул укроповец.

По его словам, такое подорожание произошло из-за махинаций во время тендерных закупок услуг на строительство и ремонт дорог.

«Мы должны перейти к системе независимых инженеров, которые во время исследования дороги советуют, по какой технологии стоит строить и какими должны быть параметры конкретной дороги. Если при проверке дорог окажется, что полотно качественное, только после этого можно оплачивать работу. Также нельзя допускать к строительству дорог фирмы-однодневки», – считает нардеп.