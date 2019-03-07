Зеленский заявил о фальсификации уголовных дел против себя (видео)

По имеющейся информации, Зеленского накануне выборов планируют "очернить" фейковыми обвинениями.

Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил действующую власть в фальсификации уголовных дел против себя.

В видеообращении на фейсбуке он рассказал о прослушивании своего офиса и возбуждения в отношении него и «95 квартала» уголовного дела о якобы отмывании денег.

"Сейчас власть, извините, уже пробила дно. Первое - начали прослушивать мой офис. Второе - регистрируют уголовное дело против меня и против "Квартала" по отмыванию каких-то там денег. Третье - появилась информация, что есть специальные люди, которые ищут контакты в "ЛНР", чтобы там установить бигборды с моим лицом. Я очень рад, что у нашей власти очень много друзей среди террористов. Четвертое - кандидат из одной партии из трех букв регистрирует уголовное дело лично против меня. Пятое. Думаю, в ближайшее время появится уголовное дело против меня, якобы я в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека... Люди добрые, ну это уже совсем "предел", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, Зеленский поблагодарил "нормальных людей" из правоохранительных органов, которые предоставили ему такую информацию, предупредив его.

"Есть нормальные люди. А всем этим фейкерам хочу сказать: мы все помним, ничего не забудем, и будет ответ - согласно закону", - подчеркнул он.