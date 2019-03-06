В ЦИК обеспокоились заявлением "Нацдружин" о готовности применять силу в случае фальсификаций на выборах

Ранее пресс-секретарь ОО "Национальные дружины" Игорь Вдовин заявил, что наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на избирательных участках во время голосования на выборах президента Украины в случае выявления нарушений во время выборов.

Центральная избирательная комиссия обратилась к Службе безопасности Украины и Национальной полиции из-за заявления "Национальных дружин" о применении ее наблюдателями силы в случае фальсификаций на выборах президента.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее постановление "Об обращении относительно необходимости обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года" комиссия приняла во время сегодняшнего заседания.

Отмечается, что основанием для принятия соответствующего решения комиссии стало то, что представители одной из общественных организаций заявили о возможности применения их официальными наблюдателями силы в случае выявления, по их мнению, нарушений закона во время выборов.

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В ЦИК также добавили, что получили обращение от общественной организации "Гражданское движение поддержки реформ" о том, что некоторые из организаций, которым Комиссия разрешила иметь официальных наблюдателей на выборах президента, причастны к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ, и действуют на оккупированном Донбассе.

"Таким образом, ЦИК обратилась к СБУ для проведения проверки изложенных в этом постановлении и средствах массовой информации обстоятельств и в случае выявления оснований - принятия установленных законодательством мер реагирования, а также к Нациполиции с целью принятия мер по обеспечению законности и правопорядка во время выборов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 марта представитель ОО "Национальные дружины" Игорь Вдовин заявил, что наблюдатели от "Нацдружин" могут применять силу на избирательных участках во время голосования на выборах президента Украины в случае выявления нарушений во время выборов.