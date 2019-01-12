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"Национальные дружины" будут официально наблюдать за выборами президента

14:16, 12 января 2019
Выборы 2019
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"Национальные дружины" будут наблюдать за выборами в Украине / фото facebook.com/ndrugua

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 11 января дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям "Рада громадської варти", "Национальные Дружины", "Запорожский кризисный медиа центр" и Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

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Таким образом, уже 17 общественных организаций могут наблюдать за выборами президента Украины 31 марта.

Кроме того ЦИК отказала в регистрации кандидатами на пост президента Украины гражданам Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку, которые 8 января подали документы в комиссию.

"Рассмотрев предоставленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко Виталию Игоревичу и Фаренюк Сергею Григорьевичу в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", — сообщает пресс-служба ЦИК.

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Теги: #ЦИК#наблюдатели#выборы президента Украины 2019#Национальные дружины