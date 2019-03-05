Politico: Скандалы в Украине еще не кончились, но они не обязательно повлияют на выборы

Расследование дела против Гладковского не даст результатов достаточно быстро, чтобы полностью подорвать кампанию Порошенко.

Не так президент Петр Порошенко представлял себе последний месяц перед выборами. За считанные недели до 31 марта, когда украинцы пойдут на участки выбирать нового главу государства, журналисты разоблачили скандальные хищения в оборонной сфере, которое стоило налогоплательщикам миллионы долларов.

Разоблачение вызвало раздражение среди избирателей, а критики Порошенко обвинили его в «измене», пишет Politico. Один из главных конкурентов действующего президента в предвыборной гонке – экс-премьер-министр Юлия Тимошенко - призвала даже начать процедуру импичмента. Кроме того, как пишет издание, три депутата покинули партию БПП «в знак протеста».

По мнению директора Центра «Новая Европа» Алены Гетьманчук, скандал «точно подрывает» тот месседж, с которым действующий президент пытался завоевать себе второй срок. Ведь Порошенко, за годы работы которого оборонные расходы Украины выросли с 3,3 миллиардов долларов в 2014-м до 7,8 миллиардов в этом году, пытался выставить реформу украинской армии один из главных элементов его политического наследства.

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Впрочем, не понятно, хватит ли скандала для того, чтобы подорвать его кампанию полностью. В Украине обвинения во взяточничестве и мошенничестве – типичное явление перед выборами. А ни один из кандидатов не кажется «абсолютно чистым». Февраль в общем начался хорошо для Порошенко. Он смог выбиться на второе место в опросах, оставив позади Тимошенко и уступая лишь популярному комедийному актеру Владимиру Зеленскому. А потом все пошло наперекосяк. Издание напоминает о расследовании Bihus.info и о скандальных обвинениях против бывшего бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского и его сына.

Издание отмечает, что для нынешнего украинского президента, который хочет переизбраться, это опасная ситуация. Коррупция в Вооруженных силах – особенно чувствительная тема в Украине, которой приходится обороняться против России и ее марионеток. Согласно данным ООН, около 13 тысяч человек, большинство из которых украинцы, погибли на войне с Москвой. Кровопролитие длится уже пять лет. Волонтеры собирали деньги, чтобы обеспечить солдат всем необходимым: от ботинок и зимней одежды до снайперской оптики и беспилотников. Опросы также много раз доказывали, что армия стала институтом, который пользуется наибольшим доверием украинцев.

Как сказал Politico глава центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, хищения в оборонной сфере во время войны – это непоправное преступление в глазах патриотических украинцев.

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«Факт в том, что важной частью предвыборного имиджа Порошенко были его патриотические убеждения и действия как главнокомандующего в противостоянии российской агрессии. А теперь общество говорит о бизнесе на крови», - пояснил он.

Издание отмечает, что Порошенко не единственный, кто оказался под «политическим огнем» перед выборами. На фоне обострения гонки МВД на прошлой неделе объявило, что получило 1871 сообщение о нарушениях, связанных с выборами. При этом, как сказал министр Арсен Аваков, было открыто 89 дел. 454 сообщения касались партии Порошенко. Еще 353 – лагеря Тимошенко.

Пока экс-премьер была занята призывами устроить импичмент Порошенко, репортеры программы «Схемы» выяснили, что она и сама зарегистрировала целый ряд сомнительных пожертвований на кампанию в июне 2018 года. Происхождение этих пожертвований на общую сумму около 6 миллионов долларов, вызывает сомнения особенно в стране, где обвинения в коррумпированности и скрытом иностранном финансировании идут бок о бок. Сама Тимошенко заверила, что ничего не нарушала, а все данные о «доходах и расходах совершенно открыты».

По мнению Гетманчук, все предвыборные скандалы пойдут на пользу кандидату Владимиру Зеленскому, а также другим «оппозиционным кандидатам, которые говорят украинцам о том, что нынешняя политическая элита зарабатывает на войне». Еще одним политическим бенефициаром может стать бывший министр обороны Анатолий Гриценко, который позиционирует себя как «единственного честного» кандидата. Издание отмечает, что из тройки лидеров предвыборной гонки фактически никому не удалось избежать скандалов.

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Вместе с тем, еще рано говорить, что все они как-то повлияют на кампании главных кандидатов на пост президента Украины. НАБУ начало производство против Гладковского. Но, как пишет Politico, мало вероятно, что его результаты смогут навредить Порошенко перед выборами. Потому что до 31 марта следователи бюро не смогут завершить свою работу.

Призывы Тимошенко к импичменту тоже «беззубые». Учитывая то, что сейчас партия Порошенко контролирует парламент, любые решения такого характера не получат одобрения Верховной Рады. А это, по словам экс-министра экономики и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, означает, что никого из лидеров гонки сейчас нельзя списывать со счетов. По его словам, Порошенко и Тимошенко – «бойцы с многочисленными хитростями в рукаве».

«А учитывая то, что административным ресурсом нередко злоупотребляли перед президентскими выборами, а это дает значительное преимущество, тем более не стоит отбрасывать Порошенко», - пояснил он.

Другими словами, за считанные недели до выборов Украину, вероятно, еще ждет много скандалов.