Мы должны стать новым Китаем для американских и британских компаний - Данилюк

Украина должна выйти на экономический уровень Польши за 10 лет, потому что рабочие, которые сегодня выехали в Европу, еще могут вернуться – но, когда их дети пойдут в школу, мы, как государство, потеряем их навсегда.

Шансы изменить экономическую ситуацию в Украине есть, но сначала мы должны не допустить российский реванш на выборах 2019 года. На этом, собственно, и нужно сконцентрироваться ближайшие месяцы.

Об этом заявил в интервью Gazeta.UA Александр Данилюк, лидер общественной организации "Спільна справа", который зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.

Данилюк считает, что Украина должна сконцентрироваться на стимулировании экспортно ориентированной промышленности, поддержке высокопроизводительного сельского хозяйства (основанного на небольших фермерских хозяйствах) и на государственном контроле за финансами. Сохранение сырьевой пост-колониальной модели экономики - это в среднесрочной перспективе угроза не менее ужасная, чем российский реванш. Сегодня 5-7 миллионов украинцев находятся в Европе. Еще пять лет - и мы превратимся в страну пенсионеров. Это фактически банкротство государства, - объясняет адвокат по образованию, Данилюк.

Министр экономики Оксана Маркарова говорит, что мы планируем достичь нынешнего уровня Польши через 50 лет. Это крах. Ибо означает, что Украина следующие несколько поколений не имеет шансов догнать Польшу. А эта страна вошла в 20-ку развитых за последние 20 лет за счет того, что делали все выше сказанное. Плюс - привлекали прямые иностранные инвестиции. Эффективно сотрудничали с Германией - ряд крупных немецких корпораций перенесли производства на территорию Польши. То же самое может быть с Украиной. США ведут торговую войну с Китаем. Мы - можем стать новым Китаем для компаний с американским и, после Brexit, с британским капиталом. Области, граничащие с Европейским Союзом, должны стать территориями приоритетного экономического развития, там должны быть размещены промышленные зоны, - утверждает Данилюк.

Глава «Спільної справи» критически оценивает риторику Министерства Финансов по поиску дополнительных возможностей наполнения бюджета и считает такую ​​позицию «левацкой»:

«Функция правительства должна заключаться в том, чтобы Украина, которая занимает 131-е место по ВВП, перешла в первую сотню, 50-ку, 20-ку. Если у нас ВВП на душу населения в год составляет 2,5 тысячи долларов, то как ни старались бы, больше не заберете. Каждую пятую гривну у гражданина забирают из кармана в виде НДС. В Великобритании на продукты, лекарства, другие необходимые вещи НДС не начисляется. А такой высокий налог характерен для стран, где нет налогового учета, а экономика находится в тени», - утверждает Данилюк.

Также глава «Спільної справи» считает, что Украина не должна отказываться от сотрудничества с международными валютными кредитными институтами, потому что более дешевых денег, чем под 3-4 процента от МВФ, мы не найдем. Но государство должно наращивать внутренний валовой продукт. Увеличение продукции, которую Украина производит и экспортирует - единственный путь к уменьшению государственного долга.

Александр Данилюк, зарегистрирован как кандидат в президенты Украины, один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.