В МИД убеждены, что РФ могла устроить провокации на украинских участках на российской территории

В министерстве отметили, что решение о закрытии украинских избирательных участков в РФ - взвешенное и сознательное.

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что Российская Федерация могла использовать проведение выборов на украинских участках в дипломатических учреждениях на территории России для провокаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он напомнил, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о закрытии избирательных участков в Российской Федерации по рекомендации Министерства иностранных дел Украины. "Оно является осознанным, оно является взвешенным, оно является таким, которое соответствует ситуации, когда Украина является субъектом агрессии Российской Федерации", - заявил Погорельцев.

Он добавил, что это решение принято ввиду важности безопасности украинцев в России. "Поскольку Россия пренебрегает всеми нормами права, морали, то гарантировать проведение выборов в соответствии с действующим законодательством Украины и международными стандартами на территории страны-агрессора мы, безусловно, не могли", - сказал дипломат.

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По его словам, проводить выборы в стране, которая является агрессором, довольно проблематично. "Следовательно, граждане Украины, которые временно находятся в Российской Федерации и имеют паспорта граждан Украины, - так называемый внутренний паспорт, они могут проголосовать по месту своей регистрации в Украине", - заявил Погорельцев.

В то же время он отметил, что границы округов, на которых украинцы могли голосовать в пяти дипломатических учреждениях Украины на территории РФ в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, отнесены к другим странам - Финляндии, Казахстану и Грузии.

Погорельцев добавил, что данные об украинских избирателях в России, находящихся на консульском учете, будут переданы украинским дипломатическим учреждениям в указанных трех странах.

Отдельно он отметил, что на прошлых выборах президента Украины в 2014 году зарегистрированное количество украинских избирателей составляло около 50 тысяч, а всего проголосовало 1 тыс. 134 человека. "Это очень низкий процент, это, наверное, самый низкий процент среди всех наших зарубежных избирательных участков", - заявил директор консульской службы.

"Это о чем-то говорит, конечно, потому что люди не чувствуют себя в безопасности. И, возвращаясь к вопросу закрытия участков, - безусловно, могли быть на 100% разные провокации, и думать, что ФСБ и другие силовые структуры не использовали бы сейчас выборы в своих целях - это бессмысленно", - подчеркнул дипломат.

"100% была бы инфильтрация там каких-то ангажированных, скажем так, агентов на избирательные участки, что потом могло бы повлечь усложнения в работе, срыв работы избирательных комиссий и непризнание выборов. То есть, риски значительно превышали тот негатив, который, в принципе, тоже присутствует от того, что эти зарубежные избирательные участки закрыты", - сказал он.