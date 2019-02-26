Президент должен пройти процедуру импичмента и понести ответственность, а не участвовать в выборах – Кива

Кива убежден в необходимости скорейшего расследования информации о причастности к преступлениям президента и его окружения.

Действующий президент Петр Порошенко должен понести ответственность за причастность к разворовыванию оборонных средств, об его участии в президентской гонке не может быть и речи.

Об этом глава Социалистической партии Украины Илья Кива написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Его патриотические лозунги - лицемерная лож, скрывающая действия, которые являются ничем иным, как государственной изменой! Человек, подозреваемый в госизмене, сделавший из войны инструмент собственного обогащения, не может быть участником избирательной гонки! Я поддерживаю позицию Юлии Тимошенко касательно необходимости начать процедуру импичмента и привлечения действующего президента к уголовной ответственности!», - подчеркнул политик.

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И.Кива убежден в необходимости скорейшего расследования информации о причастности к преступлениям президента и его окружения.

«Факты, подтверждающие преступления нашего Гаранта, не могут остаться без внимания. Мы обязаны дать оценку всем преступным действиям власти. Оборонный комплекс страны стал кормушкой для ближайшего окружения Гаранта, его бизнеспартнеры - участники миллионных схем обворовывания оборонного комплекса государства! Наши территории не захватили – их продали», - отметил он.

Глава СПУ убежден, что П. Порошенко задействует все имеющиеся рычаги давления, чтобы уйти от ответственности.

«Но наша задача – сделать все, чтобы не дать шанс проходимцам продолжать пожирать нашу страну, потому, что еще пяти лет она просто не выдержит. Никто не должен остаться безнаказанным за преступление перед своей армией, своим народом! Сегодня решается будущее нашей страны, и мы сделаем все, чтобы защитить его!», - отметил он.