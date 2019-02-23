Скучно не будет: журналист спрогнозировал итог победы Зеленского на выборах президента-2019

Эксперт полагает, что важным этапом для украинской политики будут итоги парламентских выборов.

Публицист и журналист Виталий Портников высказал мнение, что победитель президентской гонки не получит большинство на парламентских выборах, поэтому конфигурация власти в Украине будет своеобразной шахматной доской.

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"Я вполне реалистично оцениваю возможность выхода Зеленского во второй тур президентских выборов и даже его победу на них. Высокий рейтинг Зеленского не является ничем феноменальным с точки зрения тенденций, которые происходят в европейской политике. Немало европейцев сегодня считают, что голосование людей вне привычного политического формата может изменить ситуацию", - сказал аналитик во время чата в Главреде.

По мнению Портникова, страна президента Зеленского будет более интересной для журналистов, нежели для простых граждан. Причиной станет противостояние президента и большинства в парламенте. Надежды на скорое решение проблем в случае победы нынешнего лидера предвыборной гонки журналист называет иллюзорными.

"Противостояние президента и парламента, борьба президента и премьера, конфликты и скандалы в новой власти будут прекрасными сюжетами для каждого, кто считает, что журналистика развивается только в период конфликтов. Но, как гражданин, я хотел бы, чтобы мне было скучно", - подытожил Портников.

Напомним, согласно данным всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис", Зеленский окончательно закрепился в лидерах предвыборной гонки.