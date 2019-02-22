В новом президентском рейтинге от SOCIS лидирует Зеленский, второй — Порошенко

Третьей идет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет наибольший уровень поддержки среди украинцев, которые обязательно пойдут на выборы и определились с собственным выбором. Вторую позицию занимает действующий президент Петр Порошенко, третью — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Об этом говорится в опросе центра SOCIS, проведенного с 8 по 18 февраля. Статистическая погрешность исследования: +/– 2,1%.

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Комика Владимира Зеленского готовы поддержать 23,8% опрошенных украинцев, Петра Порошенко — 20, 3%, а Юлию Тимошенко — 15,9%.

В целом уровень поддержки кандидатов среди тех граждан, которые определились со своим выбором и обязательно пойдут на выборы, имеет такой вид:

комик Владимир Зеленский — 23,8 %;

действующий президент и самовыдвиженец Петр Порошенко — 20,3%;

лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 15,9%;

член фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко — 11,5%;

лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко — 6,6%;

лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко — 5,5%;

экс-директор горнолыжного курорта «Буковель» Александр Шевченко — 4,1%;

городской председатель Львова Андрей Садовый — 3,2%;

глава СБУ времен Кучмы Игорь Смешко — 3,1%;

депутат Евгений Мураев — 1,6%;

член фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул — 1,3%.

Другие кандидаты, в частности Руслан Кошулинский, Ольга Богомолец, Сергей Каплин набрали меньше 1% поддержки среди опрошенных.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что в опубликованном двумя днями ранее (20 февраля) опросе Центра Разумкова наибольшую поддержку среди украинцев также имел Владимир Зеленский, на втором месте был действующий президент Петр Порошенко, тройку лидеров замыкала лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины.