Для предотвращения кибератак в ЦИК будут дежурить специалисты СБУ и Госспецсвязи - Турчинов

Секретарь СНБО отмечает, что РФ собирается задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа.

Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации будут нести круглосуточное дежурство для предотвращения вмешательства в информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, об этом во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, на базе управления информатизации ЦИК создается рабочая группа, в которую войдут лучшие специалисты СБУ и Госспецсвязи. «Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и ГСССЗИ, направленное на выявление, предотвращение и пресечение любых несанкционированных действий в отношении информационных ресурсов ЦИК», - сказал Турчинов.

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Он сообщил, что в ближайшее время при поддержке Европейского Союза пройдут совместные учения, во время которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательств и отработаны модели реагирования на киберугрозы. «Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа», - отметил Турчинов.

Во время заседания, кроме вопросов о состоянии защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, также был рассмотрен проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве.

Документ разработан Министерством обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины в рамках реформирования и развития сектора обороны государства, реализации задач по достижению оперативной совместимости с НАТО, противодействия киберугрозам в условиях гибридной войны, практической имплементации Стратегии кибербезопасности и закона Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности».

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины в ближайшее время начнет блокировку сайтов, которые заподозрят в подрыве национальной безопасности страны перед выборами президента.