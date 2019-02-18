Большое количество кандидатов в президенты является манипуляцией власти – Александр Шевченко

Кандидат в президенты подчеркнул, что успешное государство будет формироваться при обогащении каждого гражданина за счет восстановления экономики и создания новых рабочих мест.

Большое количество зарегистрированных кандидатов на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, является парадом дерзости и манипуляций действующей власти. Об этом заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко в эфире телеканала «Вінниччина».

«Когда 10 кандидатов забирают по 0,1% голосов – суммарно получается 1%. Конечно, большое количество кандидатов – это парад дерзости и манипуляций власти. Чтобы с этим бороться, нужно изменить действующую власть, переходить на 2-3-партийную систему. Это – мировая тенденция», – подчеркнул представитель «Украинского объединения патриотов».

По его словам, при таком подходе у власти окажутся люди, которых поддерживает гражданское общество и которые достойны быть политиками.

«При такой системе народ не будут разрывать на 10 партий, когда не понимаешь, за каким атаманом бежать. Во власти должны быть не вечные политики, а люди, которых поддерживает гражданское общество и которые достойны быть политиками. Не знаю, как скоро это изменится, но по крайней мере с теми, кто был эти 27 лет у власти, ничего изменить не получится. Это надо осознать», – отметил укроповец.

В то же время, говоря о развитии Украины, Александр Шевченко подчеркнул, что успешное государство будет формироваться при обогащении каждого гражданина за счет восстановления экономики и создания новых рабочих мест.

«Когда все будут состоятельными, на этой основе будет формироваться успешная и богатая страна. Этого можно достичь только восстановлением экономики, созданием рабочих мест, ростом зарплат и пенсий и ростом экономики, а также конкуренцией со всем миром. Думаю, через 10-20 лет мы обгоним весь мир. Если у нас не будет взяточничества в таких объемах, как сейчас. У нас – самый большой потенциал в мире», – отметил укроповец.