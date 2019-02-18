Аваков сообщил о развертывании систем масштабного подкупа избирателей

По его словам, полиция мгновенно отреагирует, если это перейдет в фазу совершения преступления.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о получении информации относительно попыток развертывания систем масштабного подкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства относительно обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности в Киеве.

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«Особые риски имеем по скупке голосов избирателей. Поступает информация о попытках развертывания систем масштабного подкупа», - сказал он.

«Мы внимательно за этим наблюдаем и, если это перейдет в фазу совершения преступления, то Нацполиция мгновенно отреагирует, и надеемся на поддержку наших коллег», - добавил министр.