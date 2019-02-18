Восемь кандидатов в президенты просят полицию предоставить им охрану

По словам министра внутренних дел, проводится работа по обеспечению охраны кандидатов на пост президента Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что восемь кандидатов в президенты обратились в полицию с просьбой о предоставлении им охраны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности в Киеве.

«Проводим работу по обеспечению охраны кандидатов на пост президента Украины. Пока с такими просьбами обратились в Нацполицию 8 кандидатов», - проинформировал он.