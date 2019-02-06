В ОБСЕ обеспокоены намерениями Украины не допустить наблюдателей из РФ на выборы

В ОБСЕ обеспокоены, что Украина планирует не допустить наблюдателей из РФ. По составу иностранных наблюдателей сейчас проходят переговоры между ОБСЕ/БДИПЧ и Министерством иностранных дел Украины.

Глава Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по наблюдению за президентскими выборами в Украине Питер Тейлер заявляет, что намерение Украины не допустить российских наблюдателей для мониторинга за выборами президента Украины противоречит обязательствам страны перед ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОБСЕ/БДИПЧ сказал на пресс-конференции в Киеве.

В частности, Тейлер заявил, что позиция Украины относительно намерения не допустить российских наблюдателей для наблюдения за президентскими выборами не соответствует принципам ОБСЕ. Также он сказал, что миссии известно, что по этому поводу в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине.

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"Конечно, мы знаем о том, что был предложен соответствующий законопроект. Мы также вполне осведомлены относительно позиции, озвученной украинскими властями, и у нас есть беспокойство, поскольку это не соответствует обязательствам ОБСЕ относительно участия в наблюдательной миссии всех стран - участниц ОБСЕ", - сказал Тейлер.

Вместе с тем он сказал, что роль ОБСЕ/БДИПЧ заключается в оценке и наблюдении за избирательным процессом на соответствие демократическим стандартам. По его словам, миссию не интересует результат выборов и кто станет победителем, поскольку миссия заинтересована в том, чтобы узнать, были ли все избирательные процедуры прозрачными, честными и соответствующими требованиям законодательства.

"Наши оценки и наши выводы будут базироваться на тех фактах, которые мы сами установим, на том, что мы сами видели, а не на том, что видел кто-то другой", - подчеркнул он.

Тейлер отметил, что по составу иностранных наблюдателей сейчас проходят переговоры между ОБСЕ/БДИПЧ и Министерством иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, Россия предложила Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Украине двух своих граждан, которые должны работать долгосрочными наблюдателями для мониторинга выборов в Украине.