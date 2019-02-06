ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян

Между ОБСЕ/БДИПЧ и МИД Украины проходят переговоры относительно предложенного списка иностранных наблюдателей, среди которых двое россиян, но решение по ним еще не согласовано.

Российская Федерация предложила Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Украине двух своих граждан, которые должны работать долгосрочными наблюдателями для мониторинга выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказали председатель ОБСЕ/БДИПЧ Питер Тейлер и представитель БДИПЧ Томас Раймер.

В частности, Тейлер отметил, что миссия начала работать в Украине с 5 февраля по приглашению Министерства иностранных дел Украины. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ уже 13-й раз будет наблюдать за выборами в Украине.

«Основная команда, которую мы здесь представляем, состоит из 17 специалистов, которые приехали из 13 стран-участниц ОБСЕ. Эта команда непосредственно будет базироваться в Киеве. И хотя, как я сказал, мы являемся гражданами 13 кран-участниц ОБСЕ, однако мы не представляем в миссии соответствующие свои страны. Мы представляем ОБСЕ/БДИПЧ. Мы имеем соответствующий мандат, и мы действуем в соответствии с правилами надлежащего этического поведения и требованиями БДИПЧ», - отметил Тейлер.

В то же время Раймер уточнил, что среди указанных 17 специалистов нет граждан Российской Федерации. Команда представлена специалистами из Швеции, Германии, Канады, Сербии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Грузии, Франции, Польши, Македонии, Кыргызстана и Италии.

При этом Тейлер заметил, что в понедельник, 11 февраля, ожидается прибытие в Украину команды долгосрочных наблюдателей.

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По словам Раймера, ОБСЕ/БДИПЧ получила предложения относительно 92 кандидатов для команды долгосрочных наблюдателей. «Двое из них на наблюдателей были предложены Российской Федерацией», - сказал он.

«По стандартной практике и методике для наблюдательных миссий ОБСЕ/БДИПЧ этот перечень, этот список, был направлен в Министерство иностранных дел Украины офисом ОБСЕ/БДИПЧ, который базируется в Варшаве», - пояснил Раймер.

В этой связи он подчеркнул, что между ОБСЕ/БДИПЧ и МИД продолжаются переговоры относительно этого перечня, поэтому надо дождаться результата этих обсуждений.

Предполагается, что в разные регионы Украины будут отправлены по два человека из команды долгосрочных наблюдателей.

Также ОБСЕ/БДИПЧ направит в Украину краткосрочных наблюдателей, которых ожидается 750 человек. Они должны прибыть в Украину за несколько дней до голосования, до 31 марта, и следить за ходом голосования в день выборов.

Тейлер добавил, что БДИПЧ обратилось ко всем странам-участницам ОБСЕ предложить кандидатуры на краткосрочных наблюдателей. "Итак, мы имеем цифру запроса, но мы пока не знаем, сколько на самом деле в конечном итоге будет таких людей", - пояснил он.

Также в Украину приедет группа парламентариев из Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, но пока неизвестно, сколько их будет и из каких именно стран они приедут.