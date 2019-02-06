Команда Порошенко занимается массовым подкупом избирателей – Александр Шевченко

Команда президента Петра Порошенко во время его предвыборной кампании занимается массовым подкупом граждан для будущих фальсификаций на президентских выборах весной текущего года.

Об этом во время традиционного видеочата в социальной сети Facebook заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Только ленивый не обращает внимания на то, что БПП и команда президента, используя различные схемы, занимается массовым подкупом граждан. Я думаю, что правоохранительные органы должны были бы открыть уголовное производство против команды Порошенко. У нас это нереально и невозможно. Если кто-то не видит таких фактов, откройте глаза и посмотрите», – отметил укроповец.

По его словам, средства, которыми пытаются подкупить граждан, властная команда получила благодаря существованию в стране различных схем, в частности «Роттердам+».

«На разных схемах зарабатывают колоссальные деньги. И за эти деньги вас подкупают. 5 тысяч гривен украли, а 1 тысячу отдадут. Не ведитесь и голосуйте за достойных», – добавил Александр Шевченко.

Также укроповец считает, что, несмотря на подкуп граждан, фальсификаций можно избежать, если члены участковых и окружных избирательных комиссий будут честно и добросовестно исполнять свои обязанности во время голосования и подсчета голосов.

«Все зависит от людей, которые будут находиться в УИК и ОИК. Не ведитесь на фальсификации. Защищайте результат. Чужого нам не надо, но своего мы отдать не должны», – резюмировал представитель «Украинского объединения патриотов».