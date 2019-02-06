На выборах президента Украины зарегистрировали «антирекорд»
12:15, 06 февраля 2019Выборы 2019
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Заявления подал 91 претендент на высший пост в стране.
Президентские выборы 2019: рекордное количество кандидатов в Украине
В Украине в 2019 году зарегистрировано наибольшее количество претендентов на пост президента.
Об этом сообщила пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.
«Впервые - антирекорд! Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов в президенты за всю историю государственности - их количество уже перевалило за 30. Заявления подал 91 претендент на высший пост в стране. Предыдущий рекорд был в 2004 году - 26 заявок и 24 кандидата», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины.
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