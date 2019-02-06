На выборах президента Украины зарегистрировали «антирекорд»

Заявления подал 91 претендент на высший пост в стране.

В Украине в 2019 году зарегистрировано наибольшее количество претендентов на пост президента.

Об этом сообщила пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.

«Впервые - антирекорд! Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов в президенты за всю историю государственности - их количество уже перевалило за 30. Заявления подал 91 претендент на высший пост в стране. Предыдущий рекорд был в 2004 году - 26 заявок и 24 кандидата», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины.